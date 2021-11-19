Депутаты предложили увеличить финансирование антитеррористической деятельности в молодежной среде Нижнего Новгорода

Депутаты городской Думы предложили увеличить финансирование мероприятий по противодействию экстремизму, преступности и наркомании в молодежной среде Нижнего Новгорода. Вопрос об антитеррористической деятельности среди детей и молодежи рассматривался депутатами на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению 19 ноября 2021 года.

Как сообщил директор департамента по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города Александр Ильченко, в рамках муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и наркомании в городе Нижнем Новгороде» действует подпрограмма по противодействию терроризму и экстремизму. На нее утверждены бюджетные ассигнования в сумме 260 тыс. рублей на организацию в районах города информационно-пропагандистских мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, и изготовление 10 000 информационных листовок «Какой мир ты выбираешь».

По словам директора департамента, согласно плану мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму в общеобразовательных организациях города проведено около 12 000 мероприятий с учащимися и их родителями. Учреждениями образования и культуры, администрациями районов организовано более 1700 мероприятий различной направленности, приуроченные к Дню солидарности в борьбе с терроризмом, с охватом более 200 тысяч участников.

Александр Ильченко подчеркнул, что на заседаниях городской антитеррористической комиссии регулярно рассматриваются вопросы, связанные с усилением антитеррористической защищенности и пожарной безопасности образовательных организаций. Обсуждаются меры по оснащению объектов системами видеонаблюдения, охранной сигнализацией, стационарными или ручными металлоискателями, оборудование системой контроля и управления доступом.

Заместитель председателя городской Думы Владимир Тарасов предложил обеспечить камерами наружного видеонаблюдения все муниципальные учреждения Нижнего Новгорода, в первую очередь социальной направленности. «Кончено, во многих муниципальных учреждениях уже есть видеонаблюдение, но, например, еще не во всех детских садах. Нужно на будущий год провести мониторинг, чтобы во всех муниципальных учреждениях образования, культуры, социальной поддержки, спорта было наружное видеонаблюдение. Это ведь безопасность города! Если есть камеры на зданиях, то повышается раскрываемость преступлений и снижается уровень преступности», – заявил он. Владимир Тарасов отметил, что к разработке такой программы можно привлечь и депутатов, чтобы они оценили, где на их округах еще нет видеонаблюдения.

О том, какая работа проводится для профилактики экстремизма и преступности в подростковой среде, депутатам рассказали также руководители департаментов физкультуры и спорта, образования, культуры, по социальной политике.

Председатель постоянной комиссии Ольга Балакина поблагодарила представителей администрации города за проделанную работу и отметила ее значимость для будущего города. «Я сегодня услышала в представленных отчетах главное – что вы не просто проводите какую-то работу в рамках того финансирования и полномочий, которые у вас есть, но понимаете, что это должно оставить след в сознании людей, чтобы уменьшить преступность», – заявила она и обратилась к администрации города с просьбой увеличить финансирование по данному направлению.

Обращение Ольги Балакиной поддержала заместитель председателя постоянной комиссии Елена Аржанова: «Мы семь лет обсуждаем противодействие преступности в молодежной среде. Но на это такие деньги выделяют, что на них ничего нельзя сделать. Нам обещают каждый год, что эту сумму увеличат и будут более вдумчиво и системно проводить работу».