Депутаты Думы обсудили планы по ремонту дорог в Нижнем Новгороде в 2022 году

Постоянная комиссия городской Думы по транспорту и дорожному хозяйству на заседании 19 ноября 2021 года обсудила реализацию в Нижнем Новгороде национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году и планы по ремонту дорог на территории города в 2022 году.

Как сообщил депутатам заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Вадим Нанаев, в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Нижнем Новгороде осуществлялся ремонт 30 участков автомобильных дорог общей протяженностью 34,499 км. Было заключено 12 муниципальных контрактов на сумму 931,5 млн рублей.

По словам Вадима Нанаева, в 2022 году в рамках нацпроекта в Нижнем Новгороде планируется выполнить ремонт 16 участков автомобильных дорог на сумму 828,8 млн рублей. Контракты на выполнение работ планируется заключить в первой декаде декабря.

Председатель постоянной комиссии по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Прокопович обратил внимание администрации города на сокращение планов ремонта дорог в следующем году: «Практически выпал Московский район. Там планируется отремонтировать 780 метров, в Канавинском районе – километр. Насколько я помню, в Московском районе планировалось отремонтировать еще две улицы».

Депутаты отметили, что необходимо сокращать количество ремонтируемых участков дорог по районам города пропорционально.

«Давайте подготовим совместное обращение в областное правительство с просьбой увеличить финансирование ремонта дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», – сказал Станислав Прокопович, отметив, что со своей стороны готов озвучить данный вопрос на заседании комитета Законодательного собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству.