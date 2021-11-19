Проектирование дальнейшего благоустройства озера Святого в Дзержинске начнется в 2022 году

Глава города Дзержинска Иван Носков на последнем совещании по вопросам развития общественных территорий городского округа дал поручение профильным заместителям начать работу по подготовке проекта благоустройства территорий, прилегающих к озеру Святому.

«Проект должен включить в себя комплексное благоустройство прилегающих к озеру территорий на основе ранее сформированной концепции развития общественного пространства. Необходимо предусмотреть современные пляжные, прогулочные, парковочные зоны, зоны для спокойного и активного отдыха и соответствующую этому инфраструктуру. При разработке проекта необходимо прислушаться к пожеланиям жителей, - отметил глава города Дзержинска Иван Носков. – Мы должны получить общественное пространство, где люди смогут культурно отдыхать. Для этого надо привести в порядок территорию вокруг водоема и при этом сохранить природу и красоту этого места».

Проект благоустройства территории западного, северного и восточного берегов озера должен быть подготовлен уже в 2022 году.

«Святое озеро, по сути, является едва ли не единственным городским водоемом, пригодным для отдыха. Главная задача – сохранить его, укрепив береговую линию и не допустив слишком жесткого вмешательства в экосистему, - поделился общественник, эколог Сергей Володин. - Первоочередной задачей я назвал бы необходимость доделать северный берег. Кроме того, крайне важно на стадии проектирования предусмотреть способы перекрытия проезда для любой мототехники по берегам озера. Это необходимо для сохранения и восстановления зеленых насаждений и для сохранности пешеходных дорожек и троп».

Параллельно по поручению главы города в 2022 году будет проведена полная инвентаризация зеленых насаждений Дендропарка. В 2019 году эта территория наконец получила официальный статус памятника природы регионального значения, земельный участок был поставлен на кадастровый учет как муниципальный. Дендропарк разделен на две зоны: зону питомника площадью 31 га и экспозиционную зону в 15,8 га, которую планируется преобразовать в ботанический сад.

«В первую очередь мы планируем провести полную экспертную оценку зеленых насаждений Дендропарка. Необходимо точно установить, сколько, где и каких пород деревьев на данный момент там произрастает, составить их реестр и получить рекомендации специалистов по возможным дальнейшим действиям. Именно на ее основе станет понятен объем работ по расчистке территории от сорной растительности и сухостоя. После этого целесообразно создать концепцию развития всего дендропарка, включая месторасположение биостанции для воспитанников Эколого-биологического центра. В итоге мы получим единый природный парк для экологичного отдыха. Он будет захватывать западный берег озера Святого и продолжаться до Ботанического сада нашего Дендропарка. При проектировании будем учитывать опыт коллег из московского ботанического сада и парка Беккера в Калининградской области», - рассказал первый заместитель главы города Дзержинска Глеб Андреев.

Дзержинцы могут направлять свои предложения по составлению проекта благоустройства территории озера на сайт адмдзержинск.рф или на электронную почту svyato.ozero.dzer@mail.ru.

Напомним, благоустройство территории вокруг озера Святого начато в 2019 году. К настоящему времени здесь проведены работы по защите деревьев, их корневых систем и почвы от эрозии и разрушений при помощи габионных конструкций, построена первая система организованного сбора ливневых стоков с водоотведением в дождевой сад, обустроены пешеходные дорожки на свайных основаниях, автомобильный спуск для служб экстренного реагирования и два лестничных пешеходных спуска, оборудован пляж. В 2021 году пляжная линия была расчищена, значительно увеличена, также были увеличены безопасные зоны для купания и оборудован современный спасательный пост первой помощи с наблюдательной вышкой.