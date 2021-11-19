Частный дом сгорел в Приокском районе утром 19 ноября. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Личный жилой дом сгорел в частном секторе Приокского района ранним утром 19 ноября. Пожар произошел на улице Кологривская, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- Сообщение на пульт пожарной охраны поступило в 07:42. На момент прибытия первых пожарных расчетов происходило горение на первом этаже деревянного жилого дома, было сильное задымление, из-под кровли шел дым, площадь пожара составляла 100 квадратных метров, - рассказали в МЧС.

Пожар тушили 39 человек в течение полутора часов, было задействовано 10 единиц техники. В результате пожара обгорела внутренняя отделка первого дома и частично обгорела кровля второго дома.

К счастью, никто не погиб. Пострадала 61-летняя женщина, она была доставлена в больницу.

Причина возгорания устанавливается.