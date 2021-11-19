Газовый баллон взорвался при пожаре в гараже в Дзержинске

В результате пожара никто не пострадал. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гараж вспыхнул в городе Дзержинск Нижегородской области сегодня, 19 ноября. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании на Речном шоссе поступило в экстренную службу в 11:18. В результате площадь пожара составила 50 квадратных метров, никто не пострадал. Последствия возгорания были ликвидированы в 12:19.

- По предварительной информации, в гараже находились два газовых баллона. Произошла детонация одного из них. Второй баллон был эвакуирован пожарными с соблюдением всех требований техники безопасности, - добавили в региональном ГУ МЧС.