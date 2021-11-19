111 новых остановок установили на дорогах Нижегородской области в 2021 году

111 остановочных павильонов установлено на дорогах Нижегородской области в 2021 году. Фото: Главное управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

В 2021 году на дорогах Нижегородской области появилось 111 новых остановок. Их установили по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает Главное управление автомобильных дорог.

Старые остановки заменили на новые по контракту на ремонт дорог, в павильонах установили лавочки и мусорные урны, рабочие также обустроили пешеходные переходы и в необходимых местах сделали заездные карманы. Также в некоторых местах проект предусматривал установку барьерного ограждения и нанесение разметки.

Так, новые остановочные павильоны были смонтированы в Ардатовском, Арзамасском, Варнавинском, Ветлужском, Дальнеконстантиновском, Лысковском, Навашинском, Шарангском и Шахунском районах.

Большое количество остановок появилось в Уренском районе – там установили 25 павильонов, а также в Борском районе – там появилось 28 новых остановок.

- К сожалению, мы вновь и вновь сталкиваемся со случаями вандализма. Бетонные остановки разрисовывают, заклеивают различными объявлениями. Давайте беречь имущество, на которое были потрачены бюджетные деньги! – поделился директор ГКУ НО «ГУАД» Леонид Самухин.

Например, в Борском районе на двух остановках были разбиты стёкла сразу же на следующий день после установки, а в Шахунье стекло сняли целиком.

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