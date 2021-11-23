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Происшествия23 ноября 2021 5:41

Три мусорных контейнера украли неизвестные из двора на Автозаводе

Ущерб превысил 40 тысяч рублей
Валерия МУРОМЦЕВА
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Три мусорных контейнера украли неизвестные из двора на Автозаводе.

Три мусорных контейнера украли неизвестные из двора на Автозаводе.

Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Три мусорных контейнера пропали в неизвестном направлении в одном из дворов Автозаводского района. Об этом «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах.

Мусорные баки стояли во дворе дома №26 по улице Гайдара, однако 8 ноября местные жители заметили, что контейнеры исчезли. В полицию обратилась председатель местного ТСЖ, которому и принадлежит украденное имущество. Женщина пояснила, что контейнеры пропали в период времени с 17.00 02.11.2021 до 08.30 08.11.2021. Действиями злоумышленников нанесен ущерб в размере 41700 рублей.

- Сейчас по данному заявлению проводится проверка. Видеонаблюдения в данном дворе нет, что может усложнить поиски подозреваемых, - подчеркнул источник.