Двадцать коробок дорогих конфет украл из супермаркета житель Нижнего Новгорода

Двадцать коробок дорогих конфет украл нижегородец из супермаркета. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Нижнем Новгороде разыскивают вора-сладкоежку, который вынес из супермаркета 20 коробок дорогих конфет. Об этом «КП – Нижний Новгород» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 6 ноября в «Пятерочке» на улице Победной Сормовского района. Около 8 утра молодой человек тайно вынес из магазина шесть коробок конфет «Рошен» и 14 коробок конфет «Мерси». Общий ущерб супермаркету составил более 3500 рублей.

- Заявление в полицию поступило от директора магазина. С места происшествия был изъят скриншот видеозаписи, на которой сотрудники местного отдела полиции узнали ранее судимого жителя Сормовского района, - рассказал источник.

Сейчас ведется розыск 24-летнего подозреваемого. В 2014 году он уже был судим по трем эпизодам кражи. Как только полицейские установят его местонахождения, вор-сладкоежка будет задержан.