Ремонт дороги на улице Ванеева обойдется в 60,5 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ремонт дороги на улице Ванеева в Нижнем Новгороде обойдется бюджету в 60,5 млн рублей. Обновление дорожного полотна будет проходить в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Вадим Нанаев в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по транспорту и дорожному хозяйству 19 ноября.

- Речь идет об участке улицы Ванеева от улицы Белинского до Рокоссовского. Срок проведения работ – до 31 августа 2022 года, - пояснил Вадим Нанаев.

По его словам, всего в 2022 году по нацпроекту «БКАД» в Нижнем Новгороде планируется отремонтировать 16 участков автодорог. Ориентировочная дата заключения контрактов – первая декада декабря.

В 2021 году в рамках реализации национального проекта администрацией Нижнего Новгорода было заключено 12 муниципальных контрактов на общую сумму 931,5 млн рублей на ремонт 30 участков автомобильных дорог общей протяженностью 34,5 километра.В рамках реализации проекта также были проведены мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движение: установка пешеходного ограждения, дорожной разметки, знаков, остановочных павильонов.