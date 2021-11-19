Протяженность дороги-дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде сократили до 14,3 км

Протяженность дороги-дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде сократили с 21 километра до 14,3 километров. К такому варианту власти пришли после детальной проработки проекта. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал 18 ноября на семинаре-совещании по вопросу «Стратегия строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года».

- Изначально проект оценивался как неэффективный, но все изменилось после внедрения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, - уточнил глава региона. – Так, из проекта убрали строительство ненужных железнодорожных развязок.

Теперь дорога-дублер проспекта Гагарина обеспечит транспортную доступность территории, рассчитанной на 3,5 миллиона квадратных метров жилья.

В ходе семинара-совещания Глеб Никитин рассказал о развитии Нижегородской агломерации, отметив, что в последние годы была произведена консолидация полномочий органов власти по направлениям пространственного развития.

В связи с этим повысился уровень качества решений, а также значительно сократились сроки их принятия. Например, в среднем время выдачи разрешений на строительство уменьшилось в 2,5 раза.

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