Архсовет одобрил мастер-план застройки квартала в центре Нижнего Новгорода

Архитектурный совет одобрил мастер-план застройки квартала в центре Нижнего Новгорода. Развитию подлежит территория площадью в 9,5 га, которая находится в границах улиц Дальняя, Большая Перекрестная, Максима Горького, Одесская. Проведение работ на этом земельном участке обсуждалось 10 ноября на заседании.

Так, на суд экспертам была предоставлена информация о существующем состоянии застройки квартала, о ценных элементах исторической застройки, о транспортной и пешеходной доступности, о функциональном использовании территории, градостроительных ограничениях.

Известно, что площадь застройки составит 22 187 квадратных метров, площадь озеленения достигнет 35 124 квадратных метров. Проживать в новом жилом квартале смогут 4 229 человек, для них построят 1 836 квартир и подготовят 1 285 парковочных мест.

В ходе общения были обсуждены также вопросы о том, какие есть видовые точки в данной местности, шла речь и об определении границ КРТ.

Заказчиком концепции застройки является министерство градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области, а разработчиком стало ГБУ «Институт развития агломераций Нижегородской области».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!