Трое студентов Мининского университета вышли в финал всероссийского студенческого конкурса «Твой ход»

Полуфиналы Всероссийского конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия – страна возможностей» завершились во всех федеральных округах страны. Всего в конкурсе приняло участие 10 тысяч студентов. Трое студентов Мининского университета вышли в финал.

Перед студентами стояла задача проявить себя в деловых играх: с помощью специалистов определяли подходящие для себя роли в коллективах, а потом решали в группах поставленные задачи. За работой ребят наблюдали фасилитаторы: психологи, инструкторы и тренеры по обучению. Оценивались поведенческая гибкость в коллективе и открытость к новой информации. Каждый участник получал соответствующие баллы, которые выставлялись по модели, созданной по российскому стандарту оценки с использованием международных инструментов.

В финал вышли всего тысяча человек из 76 регионов России, в том числе 13 представителей Нижегородской области, из которых 3 – студенты Мининского университета.

- Президентская платформа «Россия – страна возможностей» реализует множество проектов, предназначенных для раскрытия потенциала нашей молодежи, поддержки их инициатив. «Твой ход» - не исключение, его задача помочь ребятам со всей страны прокачать софт скиллс. Наш мир так стремительно меняется, что без развитых коммуникативных, организационных и навыков работы в команде выстроить успешную, в том числе карьерную траекторию вряд ли возможно. А для будущего педагога такие навыки просто необходимы, - рассказал в соцсетях и.о. ректора Мининского университета Виктор Сдобняков.

Финал конкурса пройдет с 27 по 29 ноября 2021 года в Сочи. 200 победителей получат премии в размере 1 млн рублей, которые можно будет направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Кроме того, самые активные участники конкурса «Твой Ход» будут приглашены на стажировки в крупнейшие компании России: ГМК «Норильский никель», ГК «Росатом» и ОАО «РЖД».

Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» проходит в стране впервые. Его организаторами выступают АНО «Россия – страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. И, судя по всему, студентам этот конкурс пришелся по душе.

- Пушка, бомба, огонь! - поделилась впечатлениями финалистка, студентка 4 курса Мининского университета Анна Сямтомова. - Впечатления от конкурса отличные: самое классное, что мы не просто боремся за приз, мы учимся. Это возможность попробовать себя в чем-то новом, познакомиться с крупнейшими компаниями страны. Многое из того, что мы узнали на «Твоем ходе», возьмем себе на вооружение – методические наработки, практические кейсы и т.д. Применить их можно и в студотрядах, и в будущей профессии.

Всего заявки на участие в конкурсе подали более 560 тысяч студентов образовательных организаций высшего образования со всей страны.