Нижегородский водоканал обеспечил жителей села Варварское бесперебойным водоснабжением

В Кстовском районе Нижегородской области ведутся масштабные работы по изменению схемы водоснабжения села Варварское. Нижегородский водоканал заменил уже более 20 км сетей водоснабжения.

В селе на протяжении многих лет случались перебои с водой, особенно в летнее время, когда значительная часть ресурса уходит на полив.

- Это было связано с небольшой емкостью каптажа как источника водоснабжения, а также аварийным состоянием водопроводов, - объясняет глава администрации Запрудновского сельсовета Алексей Разсоха. – Ремонт начался только после того, как Нижегородский водоканал стал гарантирующим поставщиком и начал работать на Кстовской земле.

Чтобы решить многолетнюю проблему, в Нижегородском водоканале было принято решение о перекладке ряда водопроводов. В 2020 году было проложены 2,4 км нового водовода от подземных источников в районе деревни Козловка до деревни Прокошево, это позволило обеспечить бесперебойным водоснабжением около 2 тысяч человек

- Далее был переложен водовод от каптажа до села Варварское, этим мы сняли вопрос водоснабжения жителей на осенне-зимний период, – поясняет начальник службы по эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения Кстовского района АО «Нижегородский водоканал» Алексей Сяба. - И вот сейчас мы вышли на финишную прямую в работах по изменению схемы водоснабжения села Варварское путем перекладки 4,5 км сетей, чтобы запитать их от имеющего большую емкость источника в Козловке.

Новые сети проходят через технический коридор с газовыми и нефтяными магистральными трубопроводами, линиями связи и т.д., и это осложняет работы. Пришлось на этом участке укладывали трубу бестраншейным способом - методом горизонтально-направленного прокола. На сегодняшний день готовность объекта 98%, до конца декабря работы по перекладке будут завершены, а переключение села Варварское на воду из источника в Козловке запланировано на весну 2022 года. В итоге жители села будут обеспечены качественным и бесперебойным водоснабжением даже в период пикового потребления – в летние месяцы.