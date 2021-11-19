Подвижной состав нижегородского метро изношен на 21%. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Износ подвижного состава нижегородского метро составляет 21%. Об этом заявил директор МП «Нижегородское метро» Олег Яушев в ходе заседания постоянной комиссии городской Думы по транспорту и дорожному хозяйству 19 ноября.

- В нижегородском метро 130 вагонов, сформированных в 29 составов. Износ парка составляет 21%. Это небольшая цифра, поскольку очень много было сделано в предыдущие годы, - пояснил Олег Яушев.

По его словам, основная масса вагонов – 80 единиц – была закуплена в период в 1985-1993 годы, и практически все они прошли капитально-восстановительный ремонт. Еще 50 вагонов были закуплены с 2012 по 2018 год – под открытие станции «Горьковской» и Чемпионат мира по футболу.

- По износу подвижного состава у нас пока вопросов нет, - сказал директор «Нижегородского метро». - Я думаю, мы к нему начнем возвращаться в конце 2022 – начале 2023 года. Там паре составов нужно будет делать капитальный ремонт.