Более 20 км водопровода заменили в селе Варварское в Кстовском районе

Более 20 километров сетей водоснабжения заменили в селе Варварское в Кстовском районе. Решение о перекладке труб было связано с участившимися аварийными ситуациями. Об этом сообщает пресс-служба АО «Нижегородский водоканал».

Перебои с водой в селе Варварское случались уже несколько лет подряд, основные проблемы возникали летом во время полива урожая.

- Связано это было с небольшой емкостью каптажа как источника водоснабжения, а также аварийным состоянием водопроводов, - рассказал глава администрации Запрудновского сельсовета Алексей Разсоха.

Так, масштабной работой по перекладке ряда водопроводов занялся Нижегородский водоканал, который в 2020 году проложил 2,4 киклометра нового водовода от подземных источников в районе деревни Козловка до деревни Прокошево.

- Сейчас мы вышли на финишную прямую в работах по изменению схемы водоснабжения села Варварское путем перекладки 4,5 километра сетей, чтобы запитать их от имеющего большую емкость источника в Козловке, - поделился начальник службы по эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения Кстовского района АО «Нижегородский водоканал» Алексей Сяба.

Во время работ по прокладке водопровода возникали и трудности, связанные с тем, что сети проходят через технический коридор с газовыми и нефтяными магистральными трубопроводами, линиями связи. Однако специалистам удалось выбрать правильный способ, чтобы уложить новые трубы, работы велись методом горизонтально-направленного прокола.

Сейчас готовность объекта составляет 98%, работы по прокладке водопровода будут завершены в конце 2021 года. Также известно, что село Варварское на воду из источника в Козловке планируют переключить весной 2022 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!