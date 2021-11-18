Бывшему нижегородскому министру транспорта Вадиму Власову зачитали обвинение

Бывшему министру транспорта Нижегородской области Вадиму Власову, а также бывшему директору госучреждения "Главное управление автодорог" (ГУАД) Денису Цветкову зачитали обвинения в Советском районном суде Нижнего Новгорода. По версии обвинения, подозреваемые совершали преступления в октябре-декабре 2018 года: во время проведения электронных аукционов по содержанию дорог министр незаконно поручал директору ГУАД не заключать госконтракты с победителями ООО "Дорожник", "Девис", "Княгинская ДСК". Каждой из трёх организаций владел Иван Сёмов. Он был конкурентом другого подрядчика, чьи интересы поддерживал Власов, — Александра Васина. Об этом рассказали в "КоммерсантЪ-Приволжье".

Следствие считает, что по просьбе экс-министра Цветков уговаривал Сёмова не участвовать в торгах. Более того, чтобы не заключать договор с организациями предпринимателя, ГУАД готовили отказы из-за якобы недостоверных банковских гарантий. Остальных конкурентов Цветков уговаривал стать субподрядчиком Александра Васина. В том числе следствие придерживается версии, что существовали и подставные компании для того, чтобы резко снизить стартовую цену.

Бывший министр транспорта Власов свою вину не признаёт и уверяет, что его оговорил Цветков, намереваясь это доказать.

Суд отказал Власову в возврате прокурорского уголовного дела. Допрос экс-министра назначен на 26 ноября, он будет давать показания первым.

Денис Цветков признал свою вину частично, уверяя, что не знал о преступных планах Власова, а только выполнял поручения.