Первый проект комплексного развития территории стартует в Нижнем Новгороде, а именно в Ленинском районе. Как сообщили в областном правительстве, проект согласован с губернатором Нижегородского региона Глебом Никитиным.

— Это возможность изменить облик территории, которой долгое времени не уделялось серьёзного внимания. Важно, что благодаря КРТ удастся и расселить дома, находящиеся в плохом состоянии, — подчеркнул губернатор.

Участок для реализации проекта находится в границах улиц Чонгарской, Правды и Менделеева. Будущему подрядчику предстоит расселить девять многоквартирных домов — преимущественно деревянных двухэтажных домов барачного типа 1920-1930-х годов постройки. Ранее пять из них уже признали аварийными. В правительстве также отметили, что на расселение этих домов Нижегородская область получит субсидии Фонда содействия реформированию ЖКХ РФ на основании обращения Глеба Никитина.

— Договор на комплексное развитие территории планируется заключить на 10 лет с проведением конкурсных процедур. Это будут современные, комфортные жилые кварталы с утверждённой максимальной высотой домов, которые можно построить. На первых этажах должны быть предусмотрены помещения под магазины, кафе, организации бытового обслуживания. Не менее 20 процентов территории должно занимать озеленение — это тоже прописано в решении о КРТ, — обозначил Глеб Никитин.