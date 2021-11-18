Более 300 млрд рублей налогов получит Нижегородская область после открытия трассы М-12

По территории Нижегородской области пройдет 275 километров новой трассы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Свыше 300 млрд рублей налогов получит Нижегородская область в ближайшие 15 лет благодаря реализации инвестпроектов в зоне влияния трассы М-12, сообщает пресс-служба правительства региона.

Заместитель главы региона Сергей Морозов в ходе своего выступления на форуме «Транспорт России» рассказал, что в список этих проектов входит модернизация свеклоперерабатывающего завода и реализация других проектов в Сергачском районе, создание пенькоперерабатывающего предприятия в Пильнинском районе, обновление оборудования на судостроительном предприятии в Навашине, проекты, связанные с развитием туризма и формированием логистического центра.

Таким образом, появится порядка 30 тысяч новых рабочих мест. От общей суммы налогов порядка 100 млрд могут поступить в бюджет региона.

Отмечается, что по территории Нижегородской области пройдет 275 километров новой трассы, это 4-6этапы строительства. Предполагается, что работы будут завершены в 2024 году.

- Комплексное продвижение данной территории планируется в рамках подготовки к празднованию в 2024 году знаменательной для Нижегородской области и России в целом даты – 225-летия со дня рождения Пушкина – с целью развития туризма в южных районах области», - добавил Морозов.

В заключение замгубернатора сказал, что к2030 году должно увеличиться количество туристов и паломников. С целью улучшения связи трассы М-12 с сетью региональных дорог планируется строительство дополнительной развязки на пересечении с автодорогой Павлово-Сосновское-Лесуново-Мухтолово-Саконы.