Спортивное трёхстороннее сотрудничество будут развивать Нижний Новгород, Нови Сад и Баня-Лука

Спортивное сотрудничество будут развивать между собой Нижний Новгород, сербский город Нови Сад и город в Боснии и Герцеговине Баня-Лука. Договориться о сотрудничестве удалось во время визита представителей академии футбольного клуба "Нижний Новгород" в города-побратимы, о чём сообщили в департаменте общественных отношений нижегородской мэрии.

Отмечено, что в текущем году исполнилось 15 лет от начала побратимских отношений между Нижним Новгородом и Нови Садом. "Трофей Нови Сада" стал третьим совместным мероприятием в спортивной сфере в юбилейном году.

– В августе 2021 года международные турниры по футболу и волейболу, посвящённые 800-летию Нижнего Новгорода и 15-летию побратимских отношений с Нови Садом прошли в Нижнем Новгороде. Футбольный турнир в Нови Саде стал одним из ответных мероприятий, а в декабре 2021 года на международный турнир в Нови Сад поедут и наши волейболисты, – рассказал директор департамента общественных отношений Руслан Бадретдинов. – Мы благодарим мэрию Нови Сада и лично мэра Милоша Вучевича за значимую организационную и финансовую поддержку совместных мероприятий в области спорта. Наши спортсмены встречают невероятно тёплый приём, и их пребывание в сербском городе-побратиме всегда насыщено яркими и запоминающимися событиями.

А поскольку Нови Сад и Баня-Лука являются побратимами друг другу, то сотрудничество Нижнего Новгорода с ними будет трёхсторонним.

– Мы надеемся, что к нашим совместным проектам присоединятся представители других стран, в частности, Северной Македонии, Хорватии, Черногории, – поделился Руслан Бадретдинов. – Успешно развивающиеся спортивные контакты могут стать основой для развития сотрудничества между Нижним Новгородом и соответствующими зарубежными городами и в других сферах.