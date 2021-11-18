Режим ЧС ввели в Нижегородском районе из-за аварийного дома

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Нижегородском районе Нижнего Новгорода из-за аварийного дома на улице Грузинской, 35 (литер А). Соответствующее постановление размещено на сайте мэрии города. Документ подписан мэром Нижнего Новгорода Юрием Шалабаевым 17 ноября.

Согласно данным постановления, режим ЧС ввели с 18:00 29 октября 2021 года. Он действует на территории, относящейся к дому 35, площадь которой равна 504 "квадратам".

Ответственным за ликвидацию чрезвычайной ситуации назначили заммэра города, главу Нижегородского района Илью Лагутина. Опасная территория на улице Грузинской должна быть огорожена.

Контролировать выполнение поручения Юрия Шалабаева будет заммэра Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин.