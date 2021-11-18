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Новости компаний18 ноября 2021 13:56

Помещения Центральной диспетчерской службы Нижнего Новгорода будут переданы ЦБДД

Функционал по мониторингу и управлению пассажирскими перевозками переходит областному Центру безопасности дорожного движения транспорта
Помещения Центральной диспетчерской службы Нижнего Новгорода будут переданы ЦБДД

Помещения Центральной диспетчерской службы Нижнего Новгорода будут переданы ЦБДД

Помещения, занимаемые ликвидируемым МКУ «Центральная диспетчерская служба города Нижнего Новгорода», предлагается передать в безвозмездное пользование ГКУ НО «Центр безопасности дорожного движения». Об этом стало известно 18 ноября 2021 года на заседании постоянной комиссии городской Думы по имуществу и земельным отношениям.

Как сообщила депутатам председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Светлана Помпаева, в перечень муниципального имущества, которое администрация города вправе передавать по договору безвозмездного пользования, предлагается включить комнаты общей площадью 255 кв. м, расположенные в здании по адресу площадь Революции, 7.

Светлана Помпаева пояснила, что полномочия по мониторингу транспорта, автоматизированному анализу и учету работы перевозчиков переходят на региональный уровень. Поэтому Центральная диспетчерская служба города будет передана в областную собственность, и для обеспечения непрерывности ее функционала ЦБДД обратился с просьбой предоставить в безвозмездное пользование ее рабочие помещения.

Председатель КУГИ подчеркнула, что само многоэтажное здание на площади Революции остается в муниципальной собственности.

Постоянная комиссия поддержала данное предложение и рекомендовала принять его на заседании Думы 24 ноября.