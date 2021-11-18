Помещения Центральной диспетчерской службы Нижнего Новгорода будут переданы ЦБДД

Помещения, занимаемые ликвидируемым МКУ «Центральная диспетчерская служба города Нижнего Новгорода», предлагается передать в безвозмездное пользование ГКУ НО «Центр безопасности дорожного движения». Об этом стало известно 18 ноября 2021 года на заседании постоянной комиссии городской Думы по имуществу и земельным отношениям.

Как сообщила депутатам председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Светлана Помпаева, в перечень муниципального имущества, которое администрация города вправе передавать по договору безвозмездного пользования, предлагается включить комнаты общей площадью 255 кв. м, расположенные в здании по адресу площадь Революции, 7.

Светлана Помпаева пояснила, что полномочия по мониторингу транспорта, автоматизированному анализу и учету работы перевозчиков переходят на региональный уровень. Поэтому Центральная диспетчерская служба города будет передана в областную собственность, и для обеспечения непрерывности ее функционала ЦБДД обратился с просьбой предоставить в безвозмездное пользование ее рабочие помещения.

Председатель КУГИ подчеркнула, что само многоэтажное здание на площади Революции остается в муниципальной собственности.

Постоянная комиссия поддержала данное предложение и рекомендовала принять его на заседании Думы 24 ноября.