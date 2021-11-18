Движение по мосту через реку Кудьму ограничат в Нижегородской области до 2 декабря Фото: Иван МАКЕЕВ

Движение транспорта по мосту через реку Кудьму в Нижегородской области ограничат с 22 ноября по 2 декабря. Мост находится на 447 километре трассы М-7 "Волга" возле деревни Ветчак Кстовского района. Причина перекрытия – планово-предупредительные работы, как сообщили в ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

– Специалисты подрядной организации обследуют состояние деформационных швов и других конструктивных элементов искусственного сооружения. При необходимости выполнят гарантийный ремонт, – добавили в ведомстве.

Движение по мосту на период работ будет запущено в реверсивном режиме. Светофор будет регулировать интервалы согласно обстановке на дороге. Отмечено также, что автомобили экстренных служб пропустят в приоритетном порядке.

Ограничения начнут действовать с 11:00 22 ноября. Максимальная допустимая скорость на участке – 40 километров в час.

– Просим водителей с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учётом затруднения движения. Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте скоростной режим, – резюмировали в ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.