Глава города Иван Носков оценил ремонтные работы в спортивной школе «Химик»

В планах спортшколы «Химик» на следующий год – благоустроить всю прилегающую к зданию территорию

16 ноября глава города Дзержинска Иван Носков посетил спортивно-оздоровительный комплекс спортивной школы «Химик», расположенный на ул. Красноармейской. Минувшим летом там прошли крупные работы в рамках масштабной ремонтной кампании социальных учреждений 2021 года.

На средства, выделенные из городского бюджета, здесь было проведено полное утепление фасада и частичное восстановление разрушенной отмостки здания, штукатурка стен и их покраска. Также на цоколе здания был установлен навесной вентилируемый фасад из керамогранитных плиток, а над входом появилась вывеска из объемных подсвечиваемых букв. Общая стоимость работ составила более 6 млн рублей.

«О реконструкции фасада нашей спортивной школы мы задумывались давно. Хотелось сделать его ярким, ухоженным и узнаваемым в городе. Воплотить идею помогла дзержинский декоратор Олеся Пищик, которая разработала для нас дизайн-проект и помогла продумать буквально каждую деталь. Проект был поддержан главой города и за три летних месяца и начало осени воплощен в жизнь. На мой взгляд и по мнению наших юных спортсменов, которых здесь более двухсот, получилось креативно, необычно и со вкусом», - делится директор спортивной школы «Химик» Марат Умяров.

Помимо фасада, в спортивной школе обновили и внутренние помещения. Полностью отремонтированы раздевалки, включая душевые и туалетные комнаты, проведен ремонт в зале тяжелой атлетики, в тренажерном зале и административных кабинетах, а также частично обновлено помещение восстановительного центра для спортсменов; в холле и коридоре напольная плитка заменена на более качественный и износостойкий керамогранит.

Помимо фасада, в спортивной школе обновили и внутренние помещения

«Невооруженным глазом видно, что за летний период, пока дети были на каникулах, в спортшколе провели большую работу, к которой с самого начала и руководитель учреждения, и подрядчик подошли со всей ответственностью. Думаю, в таких достойных условиях спортсменам отделений тяжелой атлетики, волейбола и футбола будет намного комфортнее и приятнее здесь заниматься и достигать своих первых успехов и побед, - сказал глава города Иван Носков. – Ремонт спортшкол, детских художественных школ и школ искусств, средних школ и детских садов – одна из наших приоритетных задач не только на этот, но и на следующий год. Важно не просто закрывать текущие потребности, но и подходить к обновлению учреждений более глобально и решать проблемы в комплексе».

В планах спортшколы «Химик» на следующий год – благоустроить всю прилегающую к зданию территорию, замостить пешеходные дорожки брусчаткой, установить освещение, а также заасфальтировать подъездные пути к школе, обустроить парковку и заменить ограждение.