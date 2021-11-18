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Новости компаний18 ноября 2021 10:35

Первый Городской образовательный форум «Школа: шаг в будущее» состоялся в Дзержинске

Во время форума все ребята работали на площадке «Код "Большой перемены"»
Первый Городской образовательный форум «Школа: шаг в будущее» состоялся в Дзержинске

Первый Городской образовательный форум «Школа: шаг в будущее» состоялся в Дзержинске

17 ноября в Дзержинске состоялся первый образовательный форум для школьников, их родителей и педагогов. Организатором форума выступила администрация города Дзержинска и Дзержинский филиала РАНХиГС.

На площадках форума его участники обменялись опытом, обсудили актуальные вопросы воспитания и образования и представили свои предложения по развитию этих сфер в Дзержинске. Форум посетили председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин и глава города Дзержинска Иван Носков.

«Основная цель нашего форума – наладить прямое взаимодействие между всеми участниками образовательного процесса – обучающимися, педагогами и родителями; показать, что только в совместном обсуждении можно решить насущные проблемы, найти компромисс. И, конечно, это и возможность для нас получить реальные отзывы на свою деятельность в сфере образования и развития города, - поделился глава города Дзержинска Иван Носков. - Было интересно во время посещения площадок наблюдать за детьми, за тем, как они по-взрослому рассуждают, как увлеченно защищают свою точку зрения, на равных общаются и ведут спор со своими родителями и педагогами. Так что, думаю, этот формат, пока абсолютно новый и уникальный для нашего города, приживется, а форум войдет в число ежегодных городских мероприятий».

Инициаторами Городского образовательного форума для школьников стали победители и призеры Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди 5-7 классов из Дзержинска. Его наполнение и программу они обсуждали совместно с главой города Иваном Носковым в рамках семейного выходного в санатории «Ока» в августе этого года. Во время форума все ребята работали на площадке «Код "Большой перемены"», посвященной Всероссийскому конкурсу.

«Наш первый форум получился таким, каким мы его представляли – ярким, насыщенным и многогранным. На нашей площадке было интересно и нам, и нашим родителям, и педагогам. В основном говорили о том, как «Большая перемена» изменила нашу жизнь и как сделать ее еще более популярной и известной среди школьников Дзержинска. Пришли к выводу, что для этого нужно как можно больше рассказывать об этом конкурсе и об успехах наших учеников в школах. И, конечно, в целом настраивать на активное участие во всех крупных конкурсах, которые для нас создаются», - сказал финалист конкурса «Большая перемена» среди 5-7 классов Ярослав Титов.

Помимо «Код "Большой перемены"», образовательный форум включил еще четыре площадки. Участники круглого стола «Профориентация: дзержинский формат» поговорили о самых действенных и современных способах ориентации обучающихся в мире профессий, участники площадки «Семья и школа: партнерство для качества» обсудили лучшие практики взаимодействия школ с семьями обучающихся, а участники площадки «Векторы социальной активности обучающихся» – повышение интереса школьников к участию в органах самоуправления.

«Образовательная система Дзержинска считается одной из самых передовых и мощных в области. Учителя побеждают на престижных профессиональных конкурсах, а ученики завоевывают награды на всероссийских соревнованиях и форумах. Уверен, что такой положительный опыт нужно тиражировать. Это может вдохновить других ребят на создание интересных проектов в будущем, а также будет стимулировать педагогов для создания нетривиальных подходов в подаче образовательных материалов своим ученикам. В целом форум призван создать условия для осмысления педагогами, учащимися и их родителями изменений в образовательном процессе. Новые запросы общества определили новые задачи и для системы образования. В современной школе закладываются не только образование и воспитание, но и основы профессиональной подготовки», - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Во время форума все ребята работали на площадке «Код "Большой перемены"»

Во время форума все ребята работали на площадке «Код "Большой перемены"»

За круглым столом «Я классный: новая реальность» педагоги школ №№ 1, 12 и лицея № 21 рассказали коллегам о недавнем Всероссийском форуме классных руководителей, в котором они приняли участие, и обсудили важные для себя темы.

«У нас получилась отличная встреча с коллегами, многое успели обсудить и о многом подумать. Например, хотели бы предложить создать в Дзержинске городское методическое объединение классных руководителей, которое облегчило бы нашу работу с документацией: все-таки мы должны больше находиться детьми и тратить время и силы на них. Еще хорошая мысль – каждый год проводить городской фестиваль классных руководителей и возобновить конкурс «Самый классный классный». На мой взгляд, все это значительно повысило бы статус классного руководителя и учителя в целом», - рассказала учитель начальных классов лицея № 21 города Дзержинска Анна Кузнецова.

По итогу обсуждений на площадках все предложения, выдвинутые участниками форума, будут систематизированы, рассмотрены администрацией города и станут основой для дальнейших решений. Сам образовательный форум по поручению главы города должен стать ежегодным общегородским мероприятием, расширить свою программу, её форматы и число участников.