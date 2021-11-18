Первый Городской образовательный форум «Школа: шаг в будущее» состоялся в Дзержинске

17 ноября в Дзержинске состоялся первый образовательный форум для школьников, их родителей и педагогов. Организатором форума выступила администрация города Дзержинска и Дзержинский филиала РАНХиГС.

На площадках форума его участники обменялись опытом, обсудили актуальные вопросы воспитания и образования и представили свои предложения по развитию этих сфер в Дзержинске. Форум посетили председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин и глава города Дзержинска Иван Носков.

«Основная цель нашего форума – наладить прямое взаимодействие между всеми участниками образовательного процесса – обучающимися, педагогами и родителями; показать, что только в совместном обсуждении можно решить насущные проблемы, найти компромисс. И, конечно, это и возможность для нас получить реальные отзывы на свою деятельность в сфере образования и развития города, - поделился глава города Дзержинска Иван Носков. - Было интересно во время посещения площадок наблюдать за детьми, за тем, как они по-взрослому рассуждают, как увлеченно защищают свою точку зрения, на равных общаются и ведут спор со своими родителями и педагогами. Так что, думаю, этот формат, пока абсолютно новый и уникальный для нашего города, приживется, а форум войдет в число ежегодных городских мероприятий».

Инициаторами Городского образовательного форума для школьников стали победители и призеры Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди 5-7 классов из Дзержинска. Его наполнение и программу они обсуждали совместно с главой города Иваном Носковым в рамках семейного выходного в санатории «Ока» в августе этого года. Во время форума все ребята работали на площадке «Код "Большой перемены"», посвященной Всероссийскому конкурсу.

«Наш первый форум получился таким, каким мы его представляли – ярким, насыщенным и многогранным. На нашей площадке было интересно и нам, и нашим родителям, и педагогам. В основном говорили о том, как «Большая перемена» изменила нашу жизнь и как сделать ее еще более популярной и известной среди школьников Дзержинска. Пришли к выводу, что для этого нужно как можно больше рассказывать об этом конкурсе и об успехах наших учеников в школах. И, конечно, в целом настраивать на активное участие во всех крупных конкурсах, которые для нас создаются», - сказал финалист конкурса «Большая перемена» среди 5-7 классов Ярослав Титов.

Помимо «Код "Большой перемены"», образовательный форум включил еще четыре площадки. Участники круглого стола «Профориентация: дзержинский формат» поговорили о самых действенных и современных способах ориентации обучающихся в мире профессий, участники площадки «Семья и школа: партнерство для качества» обсудили лучшие практики взаимодействия школ с семьями обучающихся, а участники площадки «Векторы социальной активности обучающихся» – повышение интереса школьников к участию в органах самоуправления.

«Образовательная система Дзержинска считается одной из самых передовых и мощных в области. Учителя побеждают на престижных профессиональных конкурсах, а ученики завоевывают награды на всероссийских соревнованиях и форумах. Уверен, что такой положительный опыт нужно тиражировать. Это может вдохновить других ребят на создание интересных проектов в будущем, а также будет стимулировать педагогов для создания нетривиальных подходов в подаче образовательных материалов своим ученикам. В целом форум призван создать условия для осмысления педагогами, учащимися и их родителями изменений в образовательном процессе. Новые запросы общества определили новые задачи и для системы образования. В современной школе закладываются не только образование и воспитание, но и основы профессиональной подготовки», - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Во время форума все ребята работали на площадке «Код "Большой перемены"»

За круглым столом «Я классный: новая реальность» педагоги школ №№ 1, 12 и лицея № 21 рассказали коллегам о недавнем Всероссийском форуме классных руководителей, в котором они приняли участие, и обсудили важные для себя темы.

«У нас получилась отличная встреча с коллегами, многое успели обсудить и о многом подумать. Например, хотели бы предложить создать в Дзержинске городское методическое объединение классных руководителей, которое облегчило бы нашу работу с документацией: все-таки мы должны больше находиться детьми и тратить время и силы на них. Еще хорошая мысль – каждый год проводить городской фестиваль классных руководителей и возобновить конкурс «Самый классный классный». На мой взгляд, все это значительно повысило бы статус классного руководителя и учителя в целом», - рассказала учитель начальных классов лицея № 21 города Дзержинска Анна Кузнецова.

По итогу обсуждений на площадках все предложения, выдвинутые участниками форума, будут систематизированы, рассмотрены администрацией города и станут основой для дальнейших решений. Сам образовательный форум по поручению главы города должен стать ежегодным общегородским мероприятием, расширить свою программу, её форматы и число участников.