Дзержинский блогер выплатит штраф до 50 тыс. руб. за проход в ТЦ без маски и QR-кода

35-летний блогер из Дзержинска Нижегородской области выплатит штраф в размере до 50 тысяч рублей за проход в торговый центр без медицинской маски и QR-кода. Об этом "Комсомольской правде" сообщили в ГУ МВД России по региону.

Мужчина пренебрёг требованиями указа губернатора "О введении режима повышенной готовности", чем нарушил статью КоАП РФ о "невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения". Свои действия, к слову, он снимал на телефон.

– За совершение подобного правонарушения законодательством предусмотрено наказание в виде административного штрафа от пятнадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, – добавили в ведомстве.

А также в МВД региона подчеркнули, что мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение в октябре 2020 года. Тогда он выплатил тысячу рублей штрафа.