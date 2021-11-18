Нижегородский водоканал стал обладателем Гран-При за достижения в области цифровой трансформации

Вчера, 17 ноября, в Москве объявили победителей и лауреатов Премии за достижения в области цифровой трансформации организаций CDO/CDTO Award. Награждение проходило в девяти отраслях: государственное и муниципальное управление, цифровой регион, ИКТ, образование, медицина, ритейл, промышленность, ТЭК и финтех. Гран-При в номинации “CDO/CDTO года” в области цифровой трансформации региона вручили директору по информационным технологиям АО «Нижегородский водоканал» Александру Ермольчеву.

Нижегородский водоканал представил на Премию проекты в области цифровой трансформации, реализованные на предприятии за последние три года.

- Цифровизация на ресурсоснабжающем предприятии имеет конечной целью повышение прозрачности состояния бизнеса на всех уровнях и более эффективную организацию труда, что приведет, в свою очередь, к сокращению издержек производства, - подчеркивает Александр Ермольчев.

По словам, директора по информационным технологиям, внедренные продукты уже позволили предприятию на 20% снизить дебиторскую задолженность, повысить доходы от штрафов за нарушения на 60%, сократить затраты на размещение ресурсов в виртуальном ЦОДе. А запуск в работу информационной системы «Управление производственными ресурсами» привел к минимизации времени реагирования на аварийные ситуации и увеличению производительности труда.

Компания повысила клиентоориентированность. Здесь можно выделить внедрение нового Личного кабинета, который позволил абонентам получать большую часть услуг Нижегородского водоканала онлайн. Ьаким образом количество посещений офисов сократилось в три раза. Кроме того, обновлен контакт-центр, благодаря чему снизилось количество недозвонов в Центр по работе с абонентами. Всего за три года было реализовано более 35 проектов.

Справка: Гран-При Премии в номинации «CDO/CDTO года» также получили Госкорпорация «Росатом», ГК АО «Европейский медицинский центр», Х5 Технологии, «Газпром нефть», Банк ВТБ.