В Нижегородской области и еще 4 регионах завершены плановые работы на магистральных трубопроводах

АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило плановые работы на магистральных трубопроводах в Нижегородской, Московской, Орловской, Тульской областях и в Республике Марий-Эл.

Мероприятия выполнялись на станционных объектах, а также на линейной части магистральных нефтепродуктопроводов (МНПП) Рязань – Москва, Рязань – Тула - Орел, Кольцевого магистрального нефтепродуктопровода вокруг г. Москвы и магистрального нефтепровода (МН) Сургут - Полоцк. На время проведения плановых мероприятий работа трубопроводов останавливалась.

На линейной части трубопроводов выполнены работы по замене 7 задвижек, в том числе на подводном переходе МНПП Рязань – Москва через р. Ока. На нефтеперекачивающих станциях «Филино» и «Балахониха», а также промежуточной перекачивающей станции «Второво» выполнено техническое перевооружение систем молниезащиты объектов с заменых мачт молниеприемников.

Произведено устранение 12 дефектов, что позволило продлить срок безопасной эксплуатации участков трубопроводов.

Установленное оборудование позволит поддерживать высокий уровень промышленной и экологической безопасности.

В работах были задействованы более 120 человек, использовалось 50 единиц техники.

Плановые мероприятия проводились в соответствии с программой технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Цель – обеспечение бесперебойного функционирования производственных объектов.

Транспортировка нефти и нефтепродуктов возобновлена по графику и в настоящее время осуществляется в штатном режиме.