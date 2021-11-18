Почти 1 млрд рублей требуется для расселения аварийного жилья в Нижегородской области в 2022-2023 годах

940,97 млн рублей требуется на расселение аварийного фонда в Нижегородской области в 2022-2023 годах. Об этом сообщил глава регионального Минстроя Анатолий Молев в ходе своего доклада на заседании регионального Законодательного Собрания 17 ноября.

По его словам, реализация подобных мероприятий осложняется тем, что стоимость жилья на первичном и вторичном рынке продолжает расти. Поэтому на период 2021-2022 годов было принято решение дополнительно выделить 544,6 млн. рублей. Вопрос о выделении средств на следующий период также предстоит проработать.

Важно, что регион взял на себя обязательства по ускоренной реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». В связи с этим до конца 2023 года предстоит расселить более 151 тысячи квадратных метров жилья. Новые квартиры должны получить 8 тысяч нижегородцев.

- Нижегородская область получит беспрецедентные средства из федерального бюджета – около 3 млрд. рублей – на расселение аварийного жилья в 2022 году. Привлечение этих денежных средств влечет и софинансирование из регионального бюджета. Для нас очень важен вопрос эффективного использования данных средств», - сообщил председатель комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов.

Он добавил, что важно определить сроки, в которые будут расселены все аварийные дома в регионе.