Парковку на улице Гоголя в Нижнем Новгороде запретят с 9 декабря. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Остановку и парковку транспортных средств на улице Гоголя в Нижнем Новгороде запретят с 9 декабря. Речь идёт об участке дороги от улицы Суетинской до улицы Сергиевской на правой стороне по ходу движения машин. На противоположной стороне есть парковочные места, параллельные краю проезжей части. Об этом информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

– Изменения в организации дорожного движения на этой улице необходимы для обеспечения беспрепятственного встречного разъезда автомобилей и сокращения аварийных ситуаций на дороге, – пояснили в ведомстве. – Специалисты департамента рекомендуют водителям при планировании маршрута движения учитывать эту информацию и следовать указаниям дорожных знаков.

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