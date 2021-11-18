Нижегородские власти выпустили социальный ролик о Золушке и QR-коде

Нижегородский минздрав совместно с театром кукол снял социальный ролик, в котором призывает вакцинироваться с помощью сказки о Золушке, живущей в условиях COVID-19. Короткая постановка длится чуть меньше минуты и рассказывает о том, как отсутствие QR-кода помешало сказочной героине попасть на бал. Между Золушкой и Феей крестной происходит такой диалог:
- Крестная, я очень хочу поехать на бал.
- Конечно, милая Золушка. Вот тебе карета, вот кучер, вот платье, вот туфельки.
- Фея, а как же код?
- Какой код?
- QR-код.
Вместо ответа Фея повесила голову, давая понять, что никакого кода у нее нет.
- Ну вот, опять весь вечер картошку чистить, - говорит Золушка.
В конце ролика появляется призыв прививаться.