Совет работающей молодёжи создадут в Нижнем Новгороде

Совет работающей молодёжи планируют сформировать в Нижнем Новгороде. Глава города Юрий Шалабаев подписал соответствующее постановление.

В нижегородской мэрии пояснили, что Совет даст возможность работающей молодёжи участвовать в реализации молодёжной политики города. В том числе Совет будет участвовать в разработке инновационных подходов к решению проблем молодёжи и налаживании взаимодействия мэрии Нижнего Новгорода с предприятиями региона, учреждениями и организациями, которые занимаются интересами работающей молодёжи.

– В первую очередь нам необходимо создать все условия для раскрытия личностного потенциала молодых специалистов, для их профессионального роста и повышения социальной активности, – заявил Юрий Шалабаев. – Наиболее перспективные общественно значимые проекты и инициативы обязательно будем поддерживать на всех этапах – от разработки до реализации.

В состав Совета смогут войти по одному представителю от организации или предприятия города, не старше 35 лет. Срок членства составит два года.

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