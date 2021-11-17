На ремонт зданий муниципальных бань в Нижнем Новгороде необходимо более 29 млн рублей

Постоянная комиссия городской Думы Нижнего Новгорода по городскому хозяйству направит обращение в администрацию города с целью внесения поправок в бюджет на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов для финансирования ремонта зданий муниципальных бань. Такое решение было принято членами комиссии на заседании 17 ноября 2021 года.

Как сообщил директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Денис Скалкин, в 2021 году в рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода за счет субсидии из городского бюджета были отремонтированы фасады зданий бань на улицах Ковалихинская, Новая и на проспекте Ильича. Существующая потребность в капитальном ремонте оборудования, помещений и строительных конструкций бань оценивается в сумму более 29 млн рублей.

По словам Дениса Скалкина, в настоящее время прорабатывается возможность проведения ремонтных работ за счет средств самого муниципального предприятия.

Депутаты согласились с необходимостью ремонта оборудования и помещений МП «Нижегородские Бани». «К нам поступает огромное количество обращений жителей по состоянию бань. Это очень востребованный социальный объект», – подчеркнул депутат Станислав Прокопович.

Справка:

В состав МП «Нижегородские Бани» входят 10 действующих общественных бань и 4 газовых котельных в Ленинском, Автозаводском, Московском, Нижегородском, Приокском и Сормовском районах города. На предприятии эксплуатируются: 16 общих отделений, 3 общих отделения класса «люкс» и 23 парных номера.

За 9 месяцев 2021 года МП «Нижегородские бани» оказало услуги по помывке 248,6 тыс. человек.