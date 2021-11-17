Ночную парковку запретят на улице Заломова в Нижнем Новгороде с 9 декабря. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Остановку и парковку транспортных средств на улице Заломова в Нижнем Новгороде запретят с 9 декабря. Это касается обеих сторон улицы. Об изменениях информирует городской департамент транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой предстоящих нововведений.

Ограничение будет действовать по пятницам с 00:00 до 06:00.

– Изменения в организации дорожного движения на этой улице необходимы для обеспечения качественной уборки снега и беспрепятственного движения транспорта, – пояснили в ведомстве. – Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков, будут перемещены на охраняемую стоянку. Специалисты департамента рекомендуют водителям при планировании маршрута движения учитывать эту информацию и следовать указаниям дорожных знаков.

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