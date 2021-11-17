Предприниматели Дзержинска встретились с руководителями областных структур поддержки бизнеса

16 ноября Дзержинск с рабочим визитом посетил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Совместно с главой города Дзержинска Иваном Носковым он встретился с предпринимателями в бизнес-инкубаторе Дзержинска, а также посетил три промышленных предприятия, которые уже получают меры региональной поддержки или только планируют их получить – ООО «Эко-Вуд», ООО «Оргсинтез ПроЛаб» и ООО «Кларити».

«Дзержинск два года подряд занимает первое место в области по развитию предпринимательства - отметил Максим Черкасов. – Это в первую очередь результат активного взаимодействия органов власти и бизнеса, активная работа инфраструктуры поддержки предпринимательства. Так, в Дзержинске есть муниципальная программа развития предпринимательства, собственная микрофинансовая компания, бизнес-инкубатор, активно работает Центр развития предпринимательства, на базе которого создан центр «Мой бизнес». Благодаря этой системной работе за 2020 год дзержинские предприниматели получили федеральную и региональную господдержку в рамках нацпроектов и различных программ на общую сумму более 1 миллиарда рублей», - подчеркнул министр.

В бизнес-инкубаторе Дзержинска для предпринимателей было организовано выездное совещание, в котором, кроме министра регионального правительства и главы города, приняли участие представители областных структур поддержки бизнеса. Представители дзержинского бизнес-сообщества могли пообщаться с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павлом Солодким, директором Центра инноваций социальной сферы Игорем Седых, директором Агентства по развитию системы гарантий и микрокредитной компании для поддержки предпринимательства Нижегородской области Алексеем Назаровым, руководителем территориального управления Российского экспортного центра Николаем Ереевым, директором ГУ «Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор» Тимуром Радаевым и другими экспертами. Они рассказали, как можно оформить льготный кредит на развитие бизнеса, получить грант или поручительство, а также о других видах поддержки предпринимателей, действующих в регионе.

«Я считаю, что событие для Дзержинска – знаковое, - написал глава города Дзержинска Иван Носков на своих страницах в социальных сетях. - Предприниматели получили возможность лично пообщаться с экспертами, задать интересующие вопросы. Считаю, что мы эту встречу заслужили. Несмотря на сложный период, количество представителей малого бизнеса в Дзержинске существенно не изменилось. В бизнес-инкубаторе, например, за год появилось шесть новых резидентов. А это значит, что бизнес работает, дает рабочие места, платит налоги. Это важно для города, для его развития».

Глава города также отметил, что за последние годы, несмотря на локдаун, количество налоговых доходов в городской бюджет не снижается. «Это является определенным показателем стабильности», - подчеркнул Иван Носков.

Напомним, поддержку предпринимателям в Дзержинске оказывает и Центр развития предпринимательства «Мой бизнес». В Центр могут обратиться и уже работающие предприниматели, и те, кто только планирует открыть свой бизнес. Специалисты Центра проводят юридические, финансовые и маркетинговые консультации, оказывают помощь в оформлении документов на предоставление мер поддержки. Кроме того, в Центре регулярно проходят семинары по изменению законодательной базы в сфере бизнеса, тренинги, встречи с экспертами государственных и негосударственных организаций и т.п.

Справка:

ООО «Эко-Вуд» - производитель экологически чистой одноразовой посуды из дерева, сотрудничает с АНО «Центр развития экспорта Нижегородской области».

ООО «Кларити» - производитель пластмассовых труб, полос, труб и профилей. Участник национального проекта «Повышение производительности труда».

ООО «Оргсинтез Пролаб» - производитель пластмассовых изделий.

Бизнес-инкубатор города Дзержинска – организация, предоставляющая офисные и производственные площади начинающим предпринимателям на льготных условиях. За 10 лет работы было реализовано 60 проектов с общим оборотом около 1 миллиарда рублей. На условиях софинансирования с областью регулярно обновляется материально-техническая база инкубатора, закупается новая техника и мебель.

Центр «Мой бизнес» оказывает консультативную, юридическую помощь предпринимателям, помощь в оформлении документов. В среднем за год Центр оказывает порядка 20 тысяч услуг. По итогам конкурса «Предприниматель года - 2020» был признан лучшей организацией по поддержке бизнеса в Нижегородской области.