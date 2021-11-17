Депутаты обсудили ход ликвидации несанкционированных свалок ТБО на территории Нижнего Новгорода

Члены постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по городскому хозяйству в ходе заседания 17 ноября 2021 года обсудили вопросы ликвидации несанкционированных свалок на территории города.

Как сообщил депутатам заместитель директора департамента благоустройства администрации города Алексей Краснов, несанкционированные свалки на территории Нижнего Новгорода преимущественно содержат строительные и твердые коммунальные отходы.

По информации профильного департамента, в 2021 году в районах города выявлено 335 несанкционированных свалок объемом 41,8 тыс. куб. метров. На данный момент ликвидировано 307 свалок объемом более 39 тыс. куб. метров. Завершить работы по ликвидации всех выявленных свалок планируется до 15 декабря. На финансирование данных работ в рамках субсидии из областного бюджета с учетом софинансирования из бюджета города было выделено 31,7 млн рублей.

Депутат Руслан Станчев обратил внимание, что, несмотря на большой процент ликвидированных свалок, они возникают вновь: «Проходит пара недель, и жители снова приносят туда свое добро. Значит нужно дать им возможность складировать мусор, в том числе крупногабаритный, в специально отведенных местах».

Депутат также попросил пригласить на следующее заседание комиссии представителя ООО «Нижэкология-НН», пояснив, что получил обращение от администрации Канавинского района с жалобой на работу регионального оператора.

Заместитель председателя комиссии по городскому хозяйству Владимир Аношкин поддержал, что вывозить строительный мусор и твердые коммунальные отходы с территории города должен региональный оператор. «Мы, как жители, свои обязательства выполняем – перечисляем ему деньги. Поэтому непонятно, почему должны выделяться дополнительные средства, чтобы вывозить этот вид коммунальных отходов», – пояснил депутат.

Напомним, в октябре постоянная комиссия городской Думы по экологии провела выездное совещание на Шуваловской свалке.

Справка:

По данным департамента благоустройства администрации города на 8 ноября МКУ «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода вывезло более 24,3 тыс. куб. метров накопленных отходов. До конца года планируется вывезти еще около 2,7 тыс. куб. метров. На территории городских лесов МКУ «Нижегородлес» вывезено 515 куб. метров несанкционированно размещенных отходов.