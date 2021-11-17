Медалью «В память 800-летия Нижнего Новгорода» награждены сотрудники Нижегородского водоканала

Сегодня, 17 ноября, сотрудникам эксплуатационных подразделений Нижегородского водоканала вручены юбилейные медали «В память 800-летия Нижнего Новгорода», учрежденные Указом Президента РФ от 29 марта 2021 года. В первую очередь наград удостоились работники «передовой»: слесари, электрогазосварщики, машинисты установок по горизонтальному бурению и насосных установок - те, кто перекладываю трубопроводы, ремонтируют сети и тем самым обеспечивают бесперебойное водоснабжение.

- От стабильной работы Нижегородского водоканала напрямую зависит благополучие Нижнего Новгорода, - сказал директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры Денис Скалкин. - И это огромная ответственность и понимание, что нельзя взять паузу, необходимо выкладываться каждый день, без оглядки на погоду, выходные или любые другие обстоятельства.

- В год 800-летия Нижнего Новгорода перед нами дополнительно стояли такие серьезные задачи, как, например, срочные перекладки в рамках подготовки к реализации федеральных программ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Формирование комфортной городской среды». Основная нагрузка пришлась на эксплуатационные участки, и потому совершенно справедливо, что юбилейная награда вручается именно их сотрудникам, абсолютное большинство из которых работает на благо города уже много лет, - подчеркнул генеральный директор предприятия Павел Марков.

Юбилейной медалью был награжден и начальник Центральной диспетчерской службы Александр Ширяев. Он работает на Нижегородском водоканале с 1982 года. Начинал с должности начальника Нагорного водопроводного участка, затем возглавил водопроводную станцию, а позднее возглавлял техническое бюро и отдел водоснабжения. За эти годы Александр Васильевич приобрел неоценимый опыт и доскональное знание коммуникаций водопроводных и канализационных участков, их техническое состояние, что по сегодняшний день позволяет ему грамотно оценивать ситуацию и взаимодействовать с участками.

Напомним, ранее памятным знаком «800 лет городу Нижнему Новгороду» были отмечены 33 сотрудника водоканала. Практически все они посвятили работе на Нижегородской станции аэрации, химико-бактериологических лабораторий и водопроводных станций более 40 лет.