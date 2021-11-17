Дзержинск с рабочим визитом посетил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин

Благодаря проекту «Вам решать!» в городе благоустраиваются многие общественные пространства

Сегодня глава города Дзержинска Иван Носков и председатель областного Законодательного Собрания Евгений Люлин с рабочим визитом посетили поселки Игумново и Гавриловка, где в рамках губернаторского проекта «Вам решать!» были выполнены работы по благоустройству территорий.

В частности, в Гавриловке глава города и председатель Законодательного собрания оценили благоустройство территории спортивно-игровой площадки на улице Кооперативной и совместно с жителями обсудили планы по дальнейшему развитию поселка.

«Благодаря проекту «Вам решать!» благоустраиваются многие общественные пространства. Дзержинск – хороший тому пример. Сегодня дзержинцы уже строят планы на будущее, они наметили объекты, претендующие на участие в конкурсном отборе в рамках проекта инициативного бюджетирования в следующем году. Это здорово! По сути, проект дает возможность активным и неравнодушным горожанам проявить себя. Всегда приятно наблюдать, как люди сами принимают участие в благоустройстве территорий: голосуют за проект, контролируют ход работ. Это делает их неравнодушными, ведь сюда вкладываются собственные силы. Кроме того, это имеет большой воспитательный эффект: люди стараются сберечь то, что построено, и учат этому своих детей», - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Делегация посетила братскую могилу советским воинам, умершим в госпиталях в годы Великой Отечественной войны, территория которой была благоустроена в рамках проекта «Вам решать!». На данном объекте были выполнены отделка братской могилы гранитными плитами и ремонт проезжей части автодороги вдоль территории кладбища площадью почти 2,5 тысячи квадратных метров.

«Проект «Вам решать!» – это отличный инструмент для активных жителей, неравнодушных к развитию своего поселка и города. Приятно видеть, что жители благодаря поддержке смогли в этом году реализовать все свои задумки. Заявки жителей, поданные на 2022 год, имеют все шансы превратиться из планов в реальные спортивные и досуговые объекты, асфальтированные дороги и детские площадки. Губернаторский проект «Вам решать!» – пример грамотного партнерского сотрудничества власти и граждан, когда инициатива и решение по благоустройству тех или иных пространств отдается жителям, а способ реализации проектов берет на себя власть», - отметил глава города Дзержинска Иван Носков.

Кроме того, в поселке Игумново в 2021 году за счет средств городского бюджета выполнены работы по ремонту внутрипоселковых дорог по улицам Павлика Морозова, Кутузова и Школьной, а также устройство остановочного комплекса на улице Суворова и разворотной площадки рядом с кладбищем. Общий объем финансирования работ из бюджетов разного уровня по благоустройству в поселке Игумново составил почти 19 млн рублей.

Напомним, на территории городского округа Дзержинск в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» в 2021 году реализовано 12 проектов. Прием заявок на 2022 год ведется до 22 ноября 2021 года. В проекте могут принять участие жители поселков и города. В настоящее время в администрацию города уже подано порядка 30 заявок.