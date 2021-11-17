Центр культуры "Рекорд" станет новым местом интеллектуального досуга в Нижнем Новгороде Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Центр культуры "Рекорд", расположенный на улице Алексеевской в центре города, станет новым местом интеллектуального досуга в Нижнем Новгороде. Прямо там пройдёт пресс-конференция и презентация новой концепции по развитию центра. Мероприятия запланированы на 19 ноября, о чём сообщили в областном правительстве.

Концепцию разработали в нижегородском креативном сообществе с опорой на наследие центра культуры.

– Она [концепция] предполагает создание мощного креативного сообщества вокруг "Рекорда", которое будет поддерживаться благодаря программам и мероприятиям широкого культурного спектра, – рассказали в ведомстве. – "Рекорд" станет новым местом интеллектуального досуга в городе, культурным хабом для креативных индустрий и территорией творческой реализации молодых художников, литераторов, кинематографистов, музыкантов и критиков.

В 19:45 19 ноября откроется выставка "Bulky Biceps Trying To Fly". Это проект московского художника Александра Кутового. Более того, с 19 по 21 ноября состоится несколько бесплатных мероприятий: концерты танго-дуэта Pedro y Juan и коллектива Королев_Попова.

20 ноября кинопрограмму "Рекорда" откроет премьера фильма "Память" призёра Каннского кинофестиваля Апичатпонга Вирасетакула. А также для гостей центра культуры готовятся и другие кинособытия.

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