41 нарушение выявил Росприроднадзор при проверке Выксунского метзавода. ФОТО: Межрегиональный Росприроднадзор по Нижегородской области и Республике Мордовия

41 нарушение требований природоохранного законодательства выявил Межрегиональный Росприроднадзор по Нижегородской области и Республике Мордовия на АО "Выксунский металлургический завод". Выездная проверка была плановой, о чём проинформировала пресс-служба ведомства.

В ходе проверки было выявлено, что выбросы АО "ВМЗ" в атмосферу превышают предельно допустимые установленные нормативы по выбросу фенола, аммиака и неорганической пыли. При этом газоочистные установки на предприятии работают не эффективно. Более того, зафиксировано, что места отбора проб промышленных выбросов на ряде источников выброса не соответствуют установленным требованиям.

– АО "ВМЗ" допустило сокрытие и искажение экологической информации и не в полном объёме внесло плату за негативное воздействие на окружающую среду, – добавили в Росприроднадзоре. – По каждому нарушению в отношении юридического и ответственных должностных лиц в ближайшее время будут вынесены постановления о привлечении к административной ответственности в соответствии с действующим Кодексом об административных правонарушениях РФ.

Также выявлены и другие несоответствия.

В ближайшее время Межрегиональный Росприроднадзор проконтролирует устранение всех установленных нарушений со стороны АО "Выксунский металлургический завод".

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