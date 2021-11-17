Преподавателей информатики нижегородских школ повышаю квалификацию по специальной программе

Мининским университетом совместно с НГТУ им. Алексеева и ННГУ им. Лобачевского разработана сетевая программа «Совершенствование компетенций учителей информатики в условиях перехода на современные образовательные стандарты и технологии» разработана. 26 преподавателей информатики школ Нижнего Новгорода с 16 ноября уже начали проходить обучение по этой программе в первом потоке, а с января 2022 года стартует массовый формат обучения. Планируется, что повышение квалификации пройдут все 100% педагогов информатики Нижегородской области.

Программа повышения квалификации состоит из трех модулей:

• преподавание информатики в условиях становления цифровой экономики (Мининский университет);

• комбинаторика (НГТУ им. Алексеева);

• современные информационные технологии и их практические возможности (ННГУ им. Лобачевского).

Мининский университет уделяет особое внимание преподаванию информатики. Курс повышения квалификации позволит школьным учителям использовать технологии VR/AR, развить цифровую грамотность и STEM-образование, применять сквозные и технологии искусственного интеллекта. Учителя освоят методику обучения программированию на языке Python, а также приемы и навыки решения задач по информатике повышенной сложности и олимпиадного уровня.

- Именно от нас зависит начальный уровень подготовки - информатика в школе, - говорит и.о. ректора Мининского университета Виктор Сдобняков. - Очевидно, что создавать новые цифровые технологии возможно только при наличии крепкого базиса знаний. Это очень важно для развития в Нижегородской области IT кластера.

Программа повышения квалификации направлена на развитие образования региона через транслирование лучшего опыта трех вузов, в т.ч. реального сектора образования в области информатики.