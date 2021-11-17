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Новости компаний17 ноября 2021 12:12

Преподавателей информатики нижегородских школ повышаю квалификацию по специальной программе

Все учителя информатики области пройдут обучение по сетевой программе ведущих региональных вузов
Елена Дианова
Преподавателей информатики нижегородских школ повышаю квалификацию по специальной программе

Преподавателей информатики нижегородских школ повышаю квалификацию по специальной программе

Мининским университетом совместно с НГТУ им. Алексеева и ННГУ им. Лобачевского разработана сетевая программа «Совершенствование компетенций учителей информатики в условиях перехода на современные образовательные стандарты и технологии» разработана. 26 преподавателей информатики школ Нижнего Новгорода с 16 ноября уже начали проходить обучение по этой программе в первом потоке, а с января 2022 года стартует массовый формат обучения. Планируется, что повышение квалификации пройдут все 100% педагогов информатики Нижегородской области.

Программа повышения квалификации состоит из трех модулей:

• преподавание информатики в условиях становления цифровой экономики (Мининский университет);

• комбинаторика (НГТУ им. Алексеева);

• современные информационные технологии и их практические возможности (ННГУ им. Лобачевского).

Мининский университет уделяет особое внимание преподаванию информатики. Курс повышения квалификации позволит школьным учителям использовать технологии VR/AR, развить цифровую грамотность и STEM-образование, применять сквозные и технологии искусственного интеллекта. Учителя освоят методику обучения программированию на языке Python, а также приемы и навыки решения задач по информатике повышенной сложности и олимпиадного уровня.

- Именно от нас зависит начальный уровень подготовки - информатика в школе, - говорит и.о. ректора Мининского университета Виктор Сдобняков. - Очевидно, что создавать новые цифровые технологии возможно только при наличии крепкого базиса знаний. Это очень важно для развития в Нижегородской области IT кластера.

Программа повышения квалификации направлена на развитие образования региона через транслирование лучшего опыта трех вузов, в т.ч. реального сектора образования в области информатики.