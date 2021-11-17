В Нижегородской области отремонтировали около 60 километров дорог, ведущих к больницам и поликлиникам

16 участков дорог, ведущих к больницам и поликлиникам, отремонтировали в Нижегородской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как заметил глава региона Глеб Никитин, в общей сложности удалось отремонтировать около 60 километров дорог, ведущих к медучреждениям региона. В это число входят участки, дорог, ведущих к районным больницам в Ветлуге и Урене, а также к психоневрологическому интернату в Варнавинском районе, дому отдыха «Лесной курорт» в Краснобаковском районе, поликлинике №2 в Борском районе и к курортному поселку Зеленый город.

В самом областном центре отремонтированы подъезды к НИИ гастроэнтерологии, диагностическому центру, детским и взрослым больницам и поликлиникам.

На эти цели в 2021 году было выделено 715 млн рублей. Все участки отремонтированы в соответствии с контрактами. Были укреплены обочины, уложено два слоя асфальтобетона, на обновленные участки рабочие нанесли разметку термопластиком.

Губернатор отметил, что приоритет отдавался тем участкам, где ходит общественный транспорт, курсируют школьные автобусы, а также рядом с которыми есть социальные учреждения.