Футбольное поле на 9000 кв.м. построят возле ФОКа "Мещерский" в Нижнем Новгороде

Футбольное поле с искусственным покрытием и системой подогрева площадью девять тысяч квадратных метров появится в Канавинском районе Нижнего Новгорода, возле ФОКа "Мещерский". Начальная стоимость этого проекта составит немногим более 3,2 миллиона рублей, согласно данным на официальном сайте госзакупок.

Исходя из представленной документации, заказчиком работ выступает Государственное автономное учреждение Нижегородской области "Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий". В настоящий момент идёт поиск подрядной организации для выполнения поставленных задач. Проект будущего футбольного поля требуется подготовить к концу 2021 года. Само строительство начнётся уже в 2022-ом году.

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