21 млрд рублей направят на ремонт судоходных шлюзов Городецкого гидроузла

21 миллиард рублей направят на ремонт судоходных шлюзов 15-16 Городецкого гидроузла в Нижегородской области. Средства будут выделены из федерального бюджета. Об этом сообщается на официально сайте RosTender.info.

– Реконструкция необходима для обеспечения пропуска судов, поддержания подпорного уровня воды и создания нормальных судоходных условий в течение навигационного периода, – сказано в документации.

В Нижнем Новгороде объявлен тендер для поиска подрядчика, который выполнит ремонтные работы, включая строительство дополнительных камер шлюза, ремонт нижнего подходного канала и судового хода. Заявки от подрядных организаций будут приниматься до 2 декабря. Разработка проекта запланирована на следующий год. Сам ремонт начнётся в январе 2023 года и займёт два года.

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