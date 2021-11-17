Руководителей фирмы «ЛУК Регионы» задержали по обвинению в подкупе сотрудника мусорного полигона в Балахне

В ближайшее время подозреваемым изберут меру пресечения. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Руководство ООО «ЛУК Регионы» уличили в совершении незаконных действий на территории Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Как выяснилось, в период с 2018 по декабрь 2020 года руководители компании регулярно давали деньги сотруднику полигона ТБО в Балахнинском районе, чтобы тот не препятствовал размещению отходов более высокого класса опасности, а также отходов, не предназначенных для захоронения. Таким образом, сотрудник каждый месяц получал от них по 300 тысяч рублей и более.

Злоумышленников задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «коммерческий подкуп, совершенный группой лиц, за незаконные действия, в крупном размере». Подозреваемым уже предъявили обвинение. В ближайшее время им изберут меру пресечения. Ведется расследование.