Ректор НГЛУ Жанна Никонова: "НГЛУ стал ключевым партнером Общероссийского Народного Фронта в реализации программы "Волонтеры русского языка"

Ректор НГЛУ Жанна Никонова: "В нашем университете - одни из лучших практик и преподавания русского языка, и преподавания русского языка - как иностранного". ФОТО:пресс-служба НГЛУ.

Стартовала запись занятия в рамках совместной программы Общероссийского народного фронта и Нижегородского государственного лингвистического университета им.Н.А.Добролюбова "Волонтеры русского языка". Соответствующее Соглашение между ОНФ и НГЛУ было подписано в ноябре.

"Данному проекту присвоен международный статус, - рассказывает ректор НГЛУ им.Н.А.Добролюбова , профессор, доктор филологических наук Жанна Никонова. - Программа создана с целью изучения русского языка россиянами, соотечественниками, их детьми, проживающими по тем или иным причинам за рубежом, а также иностранными гражданами, которые хотят поступать в российские вузы. Задача программы "Волонтеры русского языка" под эгидой ОНФ - продвижение русского языка и образования на русском языке, создание привлекательного имиджа России за рубежом, популяризация русской культуры, вовлечение молодых людей в волонтерскую деятельность. Это вписывается в контекст языковой политики нашего государства и специально разработанной концепции по продвижению русского языка в России и за рубежом по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Как отметил президент, "сбережение русского языка, литературы и нашей культуры - это сохранение своей идентичности в глобальном мире". Крайне важно и символично, что проект будет осуществляться силами волонтеров. Ведь смысл волонтерства - в служении Отечеству, и в данном случае служение будет на ниве просвещения".

По словам ректора НГЛУ, в проект будут вовлечены несколько вузов России, а вот составление различных тестов и самой программы обучения русскому языку поручено именно нижегородским лингвистам.

"В интеллектуальное волонтерство будут вовлечены студенты - будущие журналисты, культурологи, филологи, педагоги, но могут присоединиться студенты и других специальностей и профессий, - поясняет ректор НГЛУ Жанна Никонова. - Для волонтеров подготовлены тесты, выявляющие уровень знаний по методике преподавания русского языка как иностранного и по русскому языку как родному. Не филологов планируется обучать по специально созданной для них программе: например, аспекты языка в методике преподавания РКИ, обучение речевой деятельности на русском языке. Сначала студенты других направлений смогут проводить занятия по практике речи, создав нечто вроде разговорного клуба. Специалистами нашего университета подготовлены тесты для разных категорий учащихся с целью выявить их уровень владения русским языком. Занятия будут проходить на базе бесплатной онлайн-платформы. Найти друг друга ученик и волонтер смогут через портал "Волонтеры русского языка". К проекту будут привлечены студенты Института русского языка НГЛУ, которые проходят обучение по программе "русский язык как иностранный". Мы планируем проведенные уроки зачитывать студентам-волонтерам как производственную практику".

Первый онлайн-урок на платформе ОНФ также проведут волонтеры НГЛУ.