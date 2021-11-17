Факельное горение на одном из предприятий в Кстове встревожило местных жителей

Фото: скрин из видео. Источник: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

Факельное горение на одном из предприятий в Кстове стало причиной беспокойства местных жителей. Огненное зарево, сопровождающееся невыносимым запахом жженной пластмассы, было замечено вечером 16 ноября, сообщили очевидцы в социальных сетях.

- Эти выбросы наверняка очень вредные. Почему все бездействуют? – поинтересовался один из интернет-пользователей.

- Промзона. А что вы хотели? В деревне простор и чистый воздух. Велком к нам, - написала жительница Семёнова Людмила Караськова-Красильникова.

Тем временем свой комментарий об этом инциденте дали представители компании «Сибур-Кстово», которые объяснили, что для проведения ремонтно-профилактических работ на одном из трубопроводов была проведена разгрузка производства.

- Для безопасной утилизации вывод полупродукта проводится на факельной установке, вследствие чего и наблюдается интенсивное горение, - рассказали представители компании. - Ведется мониторинг воздействия на атмосферный воздух.

Кстати говоря, в настоящее время концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе жилой зоны в Кстово находится ниже предельно допустимой нормы. То есть, согласно данным ФГБУ « Верхне-Волжское УГМС», состояние атмосферного воздуха сейчас в норме.

- Конкретно «Сибур» стал намного реже выходить на факел, а в этом году ещё и бездымную систему достроит и от них вообще такого не будет, - дополнила пользовательница Светлана Белова.

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