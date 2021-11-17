Шесть человек пострадали в ДТП по вине неопытного водителя в Чкаловском районе

Шесть человек пострадали в дорожной аварии в Чкаловском районе утром 15 ноября. Авария случилась в 7 часов на 307 километре автодороги Шопша – Иваново – Нижний Новгород – там столкнулись «Лада Гранта» и «Тойота». Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

- 56-летняя женщина за рулем отечественной легковушки при обгоне не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «Тойота», - рассказали в ведомстве.

Возможно, женщине не хватило опыта для совершения маневра на скользкой дороге: она получила права всего год назад. С ней в машине находилось двое детей – подростки 12-ти и 14-ти лет, оба они были пристегнуты ремнями безопасности. Младший отделался испугом: после осмотра врачами он был отпущен из больницы. Старший был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, тупой травмой живота, травмой позвоночника. Сама женщина-водитель получила перелом левого бедра.

Во встречной «Тойоте» пострадали трое мужчин в возрасте от 43 до 46 лет. Двое из них отделались ушибами грудной клетки, а один получил перелом пальца правой руки.