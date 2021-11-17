Горячую и холодную воду отключили частично в двух районах Нижнего Новгорода 17 ноября

Горячую и холодную воду отключили частично в двух районах Нижнего Новгорода сегодня, 17 ноября. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Нижегородский район:

С 09:00 до 14:00 горячей воды не будет в домах №3 по улице Володарского и №152а по улице Максима Горького.

Советский район:

С 09:00 до 21:00 холодную воду отключат в доме №67А в деревне Кузнечиха.

Подобные плановые отключения происходят в Нижнем Новгороде регулярно и практически ежедневно.

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