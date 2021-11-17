Около 20 участков подобрано для строительства школ в Нижнем Новгороде

Около 20 участков подобрано в Нижнем Новгороде для строительства школ, которые планируется возвести по концессионному соглашению. В 2021 году мэрия по запросу концессионера актуализировала информацию по 13-ти таким участкам, сообщает пресс-служба городской Думы Нижнего Новгорода.

В рамках национального проекта «Образование» в ближайшее время в Нижнем Новгороде планируется построить четыре школы: в жилом комплексе «Цветы - 1» на 700 мест, школу на Украинской улице на 400 мест, школу в ЖК «Зенит» на 1600 мест и школу в ЖК «Новая Кузнечиха-2» на 800 мест. Заявки по этим объектам были направлены в Минпросвещения РФ.

В ходе заседания постоянной комиссии городской Думы по развитию города, строительству и архитектуре накануне было предложено использовать освободившиеся от расселения аварийного жилья территории для строительства новых школ. Это будет особенно актуально в 2022 году, потому что в бюджете запланированы «беспрецедентные» средства на расселение аварийного жилья.

- Через какое-то время мы снова рассмотрим вопрос о проведенной работе по анализу территорий Нижнего Новгорода с целью дальнейшего формирования земельных участков под строительство социальных объектов, в том числе за счет вновь освободившейся территории в связи с расселением аварийного фонда, – подвел итог обсуждения председатель постоянной комиссии Михаил Иванов.