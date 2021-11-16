Губернатор Нижегородской области выступил на посвященном мониторингу атмосферного воздуха круглом столе

Губернатор Нижегородской области выступил на круглом столе на тему мониторинга атмосферного воздуха во вторник, 16 ноября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Проанализировать ситуацию, понять, кто и какие выбросы в атмосферу производит, как это влияет на здоровье людей, какие мероприятия требуются для позитивных изменений, совершенно невозможно без комплексной цифровой системы мониторинга. Регулярные наблюдения за состоянием окружающей среды и происходящими в ней изменениями необходимы для своевременного реагирования и предупреждения негативных ситуаций, - уточнил Глеб Никитин.

По словам губернатора Нижегородской области, сейчас планируют расширять перечень 12 пилотных городов, реализующих мероприятия федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология».

- Буквально в июне вышел федеральный закон об ограничении выбросов парниковых газов. В его рамках был создан прототип взаимоотношений хозяйствующих субъектов, связанных с оборотом квот на выбросы парниковых газов. Развивая централизованное теплоснабжение или переводя транспорт на экологически безопасные виды топлива, высвобождающиеся объемы квот регион может использовать для предложения инвесторам. Регионы будут мотивированы осуществлять природоохранные мероприятия, что повысит экологичность нашей экономики, - добавил Глеб Никитин.

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